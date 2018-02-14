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Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. gün!

TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Harekatın ilk gününden bu yana Afrin'de 53 nokta teröristlerden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. gün!

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. güne girildi. Harekatta dün, terör örgütünün sivillerin ölümüne neden olan saldırıları yerli İHA'larca görüntülenmişti.

TSK'dan yapılan en son açıklamada şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dünkü operasyonlarda ele geçirilen köylerle birlikte toplamda Afrin'de terör örgütünden temizlenen nokta sayısı da 53'e yükseldi.

 

Etiketler; #tsk #zeytin dalı harekatı #afrin #türk ordusu #terörle mücadele
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