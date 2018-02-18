Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Adem Bayram ve Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina memleketleri Erzincan'a geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan Piyade Uzman Çavuş Adem Bayram ve Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina, memleketleri Erzincan'a geldi.

Sol kolundan yaralanan Uzman Çavuş Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Şubat'ta Afrin'in Bülbül kasabasında PYD/PKK terör örgütü ile girdikleri çatışmada roket saldırısı sonucu yaralandığını, ilk müdahalenin Kilis Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Erzincan'a geldiğini belirtti.

Bayram, "Allaha şükür sağlığımız yerinde en kısa zamanda iyileşip birliğimize, arkadaşlarımızın yanına döneceğiz inşallah. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak başarılı olaylara imza atıyoruz Afrin'de. İnşallah Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yaralı arkadaşlarımın sağlığına kavuşmalarını diliyorum. İnşallah hep birlikte tekrar yine arkadaşlarımızın yanına döneceğiz." dedi.

Yaralı uzman çavuşun 60 yaşındaki babası Süleyman Bayram, Türk askerinin bir operasyon yaptığını ve sonunda askerlerin görevini tamamlayarak başarılı bir şekilde geri döneceklerini vurgulayarak, "Vatanımız, milletimiz için şehitlik de var gazilik de var. Ben de dahil Afrin'e gitmeye hazırız. İnşallah bu olayı başarıyla bitirip askerlerimiz geri dönecektir." diye konuştu.



Bayram'ın 58 yaşındaki annesi Menşure Bayram da şunları söyledi:

"Anne olarak bütün askerimize, ordumuza, yurdumuz, milletimiz için hayırlı başarılar, hayırlı zaferler diliyorum. Hepsini Cenab-ı Allah saklasın, hiçbirine zeval vermesin, hiçbirinin burnu kanamadan evlerine, ailelerine, ocaklarına gelsinler inşallah. Bu harekattan zaferle çıkarız inşallah. Allah bizimle beraber, melekler ordusuyla beraber, Rabbim hepsinin yanında olsun inşallah."

Afrin bölgesinde 15 Şubat'ta TOW füzesi saldırısı sonucu sağ ayağı ve kulağından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina da görevine geri dönmeyi beklediğini kaydetti.



Karabina, şunları anlattı:

"Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandım. Kilis Devlet Hastanesi'nde bakıldım. Sonrasında taburcu edildim ve Erzincan'a ailemin yanına geldim. Burada bakıldıktan sonra tekrar geriye gidip silah arkadaşlarımla beraber görevimi aynı şekilde icra edeceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri orada harekatı başarıyla yönetiyor. Kimsenin gözü arkada kalmasın, her şey istenildiği gibi gidiyor."