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Afrin gazisi memleketine geldi

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Alkan, tedavisinin ardından memleketi Bitlis'e getirildi

Afrin gazisi memleketine geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Servet Alkan, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki baba ocağına getirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan uçakla Muş Havalimanı'na gelen Alkan'ı, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

Ardından memleketi Adilcevaz'a getirilen Uzman Çavuş Alkan, ilçe merkezinde hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Alkan, daha sonra vatandaşlar tarafından oluşturulan konvoy eşliğinde İpekçayır köyündeki baba evine götürüldü.

Köyde dualar edilerek kurban kesildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #yaralı #Türk Silahlı Kuvvetleri #terör örgütü #tedavi #GATA #bitlis #afrin #adilcevaz
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