TSK, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında saat 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı teröristler olduğu öğrenildi. Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuldu.



Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.



​Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.



GENELKURMAY BAŞKANI AKAR HAREKAT MERKEZİNDE



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ BELİRLİ ARALIKLARLA BOMBALANIYOR



Türk savaş uçakları, Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor



Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor.



Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.



Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşu sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır." açıklaması yapmıştı.



108 HEDEF VURULDU, ÖLÜ VE YARALILARIN TAMAMI TERÖRİST



TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu.



Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı teröristler olduğu öğrenildi.



TSK'dan yapılan açıklamada,Harekata katılan 72 uçağın üslerine döndüğü açıklandı.



PKK-PYD İŞGALİNDEKİ HAVAALANI VURULDU



Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.



TSK, Suriye hava sahasını kullanıyor.



BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA



Başbakan Binali Yıldırım, "Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle alıp veremediğimiz, herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hakim olsun diyoruz, kardeşlik hakim olsun diyoruz." dedi.



Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava harekatı Kilis'ten de görüldü.



Hatay'dan başlayarak Kilis hattını takip eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sınırdaki köylerden de izlenebildi.



Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Tillerson telefon görüşmesi yaptı.



Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.



RUS GENELKURMAY BAŞKANI, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



TASS haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Dunford’un yaptığı görüşmede, Suriye’deki durum ve karşılıklı çıkarlarla ilgili diğer durumların ele alındığı belirtildi.





ARAÇ SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, çoğunlukla zırhlı personel taşıyıcılarının (ZPT) bulunduğu tırlar, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı.



Kent merkezinden eskort eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirilen ve 10'un üzerinde tırdan oluşan askeri araçlar, Halep'in Azez ilçesine yönlendirildi.



Bu arada Afrin'deki terör örgütü mensuplarının Kilis-İslahiye-Hatay hattındaki bazı bölgelerden zaman zaman taciz ateşi açtığı, sınırda konuşlu TSK unsurlarının da misliyle karşılık verdiği görüldü.





NOTA VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığının, Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verildi.



Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği vasıtasıyla da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Kazakistan'ın temsilcisine harekatın amacı ve hukuki dayanağı hakkında mektupla yazılı olarak bilgi verildi.



BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki misyon şefleri, Afrin harekatı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.





BİNALİ YILDIRIM GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARARGAHI'NDA

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gitti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından karargaha hareket etti.

Başbakan Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı harekat merkezinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından operasyona ilişkin bilgi alıyor.





BİLGİLENDİRME

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinden İngiltere, Fransa ve Çin'in Ankara büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirildi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa ve Çin'in büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi verildi.



BMGK'nın daimi üyeleri ABD ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmişti.





TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN'DAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlatılan ve uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.



TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimizin sınır güvenliğimizi sağlamak ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlatılan ve uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir. Harekatı gerçekleştiren kahraman ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederim."



AKAR, ABD VE RUS MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı öncesi, gelen talep üzerine Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin gelen talep üzerine yapıldığı kaydedildi.





VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tankların sınır hattına sevki sırasında vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'daki birliklere konuşlandırılan çok sayıda tank, sıfır noktasındaki karakollara sevk edilmek üzere Reyhanlı'ya geldi.

Sınıra yakın mahallelerde tırlardan indirilen tanklar, ellerinde Türk bayrağıyla bölgeye gelen mahalleliler tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı.

Askerler de el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Tanklar alkışlar eşliğinde sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Harekat kapsamında kente gelen 3 otobüs komando da sınır birliklerine sevk edildi.





YILDIRIM'DAN KOMUTA MERKEZİNE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki komuta merkezini ziyaret etti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karşılanan Yıldırım, Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yıldırım, daha sonra, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı komuta merkezine geçti. Komuta merkezinde görevli askerlerle selamlaşan Yıldırım, "Kolay gelsin, kazanız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından harekata ilişkin harita üzerinden bilgi aldı.





TOP ATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik obüs atışları gerçekleştiriliyor.

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından terör örgütü mensuplarınca Kilis-Hatay hakkındaki bazı alanlara taciz atışları yapıldı.

Bunun üzerine sınırda konuşlu TSK birlikleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Bombardıman sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyulabiliyor.



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