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Afrin Harekatı'nda 20. gün! TSK'dan yeni açıklama

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 20. güne girildi. Son dakika haberine göre, çatışmalar Şıltah bölgesinde yoğunlaştı. TSK'dan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca, İdlib sınırları içinde bulunan Atme mülteci kampına yönelik terör örgütünün saldırısı da gözleri bölgeye çevirdi

Afrin Harekatı'nda 20. gün! TSK'dan yeni açıklama

TSK, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur." açıklamasında bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre;  08 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur.

'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #türk ordusu #tsk #suriye #afrin
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