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Afrin harekatında yerli silahlar kullanılıyor

Terör yuvalarının yerle bir edildiği Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların yüzde 75'i yerli ve milli. Peki, bu askeri malzemeler hangileri, özellikleri neler

Afrin'deki terör örgütleri PKK/PYD ile IŞİD hedefleri yerli ve milli silahlarla imha ediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmatın yüzde 70 ila 75'inin yerli olduğunu açıkladı. Dosta güven düşmana korku salan silahlardan biri T-122 olarak bilinen çok namlulu Sakarya füzesi.

40 kilometre menzili bulunan Fırtına Obüsleri de teröristlerin bulunduğu hedeflere nokta atışı yapabiliyor.

Yüksek ısı gücüne sahip Cirit Füzeleri de hedefleri tam isabetle vurma konusunda bir hayli güçlü.

Mehmetçikleri cepheye taşıyan Kirpi araçlarının da korunaklı olması iyi bir avantaj sağlıyor.

Milli İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları da terörist tespiti ve imhası için Mehmetçiğin gözü kulağı konumunda.
 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin harekatı
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