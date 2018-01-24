Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ederken, uluslararası temaslar hız kazandı. Dışişeri Bakanı Çavuşoğlu Partis'te katıldığı Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarıyla bir araya geldi, operasyonu anlattı. Çavuşoğlu hem yüz yüze hem de telefon ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin konuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdi.

Uluslararası arenada Afrin harekatıyla ilgili diplomasi trafiği hızlandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla gerek yüz yüze gerekse telefonda yaptığı görüşmelerde Zeytin Dalı Harekatını anlatıyor.



Çavuşoğlu son olarak Fransa'da "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısındaydı. Paris'te ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la görüştü.



Çavuşoğlu bu konuda Türk halkının hissiyatını ve taleplerini Tillerson'a aktardıklarını ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Detaylı konuların ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine yapılacak telefon görüşmesinde konuşulacağını kaydetti.



Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile de bir görüşmenin planlandığını, ancak kendisinin toplantıya gelememesi nedeniyle telefonda görüştüklerini aktardı. İngiltere'nin harekata desteğini hatırlattı.



Toplantıya ev sahipliği yapan Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, Fransanın BMGK talebiyle ilgili "Bunlar beklediğimiz tepkilerdi" dedi.



Dışişleri bakanı kaygı duyulan "insani" konularda da gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi, bu operasyonuns sadece teröristlere yönelik olarak yapıldığının altını çizdi



Çavuşoğlu ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitsunari Okamoto ile de bir araya geldi.





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