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Afrin harekâtını Bitlis'in karargâhı yönetiyor!

Afrin harekâtını, ABD'nin suikastı sonucu şehit olan Orgeneral Eşref Bitlis'in kararahındaki subaylar yönetiyor.  Bu bilgiyi açıklayan Org. Eşref Bitlis döneminin Asayiş komutanı Emekli Orgeneral Necati Özgen.  O dönem Kurmay Binbaşı olarak görev yapan Metin Temel şimdi 2. ordu komutanı, Yüzbaşı Arif Çetin ise şu an Jandarma Genel Komutanı. İşte Afrin harekatını yöneten komutanların bilinmeyen o günleri...

Afrin harekâtını Bitlis'in karargâhı yönetiyor!

Ulusal Kanal'da Adnan Türkkan'ın sorularını yanıtlayan  Emekli Orgeneral Necati Özgen açıkladı bu bilgiyi.

25 Yıl önce uçağı düşürülerek şehit edilen Orgeneral Eşref Bitlis'in ABD'nin planını boşa çıkarmak için yaptığı çalışmaları anlattı.

O anlaşma ile PKK'ye karşı ciddi adımlar atıldı. K. Irak'ta çok sayıda Türk timleri görevlendirildi.

İşte o timleri denetleyen Kurmay Binbaşı Metin Temel, şimdi Afrin harekatını yönetiyor.

Anlaşma sırasında Bitlis'in heyetinde bulunan Yüzbaşı Arif Çetin ise şimdi Jandarma Genel Komutanı...

Deneyimli komutan Amerika'nın PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekti ve görüşmelerden birşey çıkmayacağını vurguladı.

Suriye Ordusunun bölgeyi kontrol ettiğinde sınır güvenliği sorunu kalmayacağını vurgulayan Özgen Şam ile diyaloğun önemine dikkat çekti.


 

Etiketler; #afrin
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