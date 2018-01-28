Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Batı Asya ülkelerine Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran ve Suriye'den televizyon kanallarına konuşan Perinçek, "Türkiye Amerika ile karşı karşıyadır. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. " dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Batı Asya ülkelerine Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, AL ALAAM Televizyona verdiği röportajda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.



Suriye Devlet Kanalına konuşan Perinçek, ÖSO kuvvetlerinin Türkiye'nin yanında savaştığını ancak bunun Suriye'de federasyon devletlerinin kurulma amacı taşımadığını belirtti.



Doğu Perinçek, Suriye Haber Televiyonuna yaptığı açıklamada ise komşuluk hukukuna ve iki ülkenin hassasiyetlerine dikkat çekti.



ulusal.com.tr