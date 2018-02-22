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Afrin kahramanı: Zafer bizim olacak

Türk ordusu, Afrin'de PKK koridorunu yerle bir ediyor. Ve bu mücadele öyle bir inanç ile yapılıyor ki, yaralanan asker hemen iyileşip yeniden cepheye gitmek istiyor. Piyade Uzman Çavuş Seyfi Kılıçer de onlardan biri.

Afrin kahramanı: Zafer bizim olacak
O da Afrin kahramanlarından... Yaklaşık 2 yıldır Suriye'de görev yapıyordu. Zeytin Dalı Harekatı başlayınca görev yeri değiştirildi, Afrin'e gitti.

Dizinden ve kulağından yaralandı Piyade Uzman Çavuş Seyfi Kılıçer... Kilis'te tedavi gördü. Konya'nın Ereğli İlçesi'nde istirahat ediyor. 

Türk halkının sevgi gösterileri onlara büyük moral oluyor.

Asıl görev yeri Tunceli olan Uzman Çavuş harekatın başarıya ulaşacağından şüphesi yok.

Kılıçer'in eşi Ümran Kılıçer, tedavi sürecinden onları yanlız bırakmayan Kilis halkına teşekkür etti. 

Anne Emine Kılıçer'in diğer 2 oğlu da vatan için görevde.



ulusal.com.tr
 
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