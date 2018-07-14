Kahraman Mehmetçikler ailelerine kavuştu. Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında görev yapan 600 jandarma komando, ana üsleri olan İzmir Bornova’daki 2. Jandarma Komanda Tugayı’na döndü. Afrin kahramanları kentte törenle karşılandı.

Onlar, bölücü teröre aman vermeyen yiğitlerimiz, Mehmetçiğimiz. Vatan savaşında Afrin’i YPG/PKK’lı teröristlerden temizlediler. Şimdi yurda geri geldiler.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan 600 Jandarma komando, İzmir’in Bornova ilçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı’na döndü. Törenle karşılandılar.



Dualar okundu. Harekata ilişkin görsel sunum yapıldı. Manisa'daki Gazi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Adıyaman'ın tugaydaki komandolara yazdığı mektup da okundu.



Vatan şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, terörle mücadelenin nasıl yapılacağını tüm dünyaya gösteren Mehmetçiğimizi kutladı.



Konuşmaların ardından kahraman Mehmetçikler aileleriyle kucaklaştı. Kavuşmayla hasret yerini, mutluluğa bıraktı. Kimi ana-babasına, ailesine sarıldı.



Kimisi de eşini yavrusunu sımsıkı kucakladı. Anne yemeğine ve yârine kavuşmayı bekleyenler de vardı.



ulusal.com.tr

