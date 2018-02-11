Türkiye, 12 kahraman evladını son yolculuğuna uğurladı. Gözyaşını içene akıtıp, başı dik duran aileler, törenlere mehmetçiklerin üniformalarıyla katıldı. Türk milleti de törenlere akın etti. Binlerce vatandaş, cenazede namazlarında saf tuttu.

Enesim deyip boynuna sarıldı. Afrin'e giden kahraman asker, silah arkadaşları tarafından bu görüntülerle uğurlanmıştı.



Hatay sınırında takviye birlikteydi. Görev sırası onlardaydı. Düğüne gidiyorlardı. Arkadaşlarıyla vedalaşmışlardı. O anları kaydeden kameralara Afrin'de şehit olan Uzman Erbaş Enes Sarıaslan da konuşmuştu.



Adıyamanlı olan kahraman Sarıaslan, Besni ilçesinde ebediyete uğurlandı. Şehidin babası İmam Sarıaslan "oğlumun yerine ben gideceğim" dedi.



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 12 askerden 9'u aynı birlikte görev yapıyordu. 25 Ocak tarihinde, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlasından törenle uğurlanmışlardı.



Onlardan biri de Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'du. Mersin Anamur'da ebediyete uğurlandı. Şehidin kardeşi İbrahim Kuş, ağabeyini asker üniformasıyla karşıladı.



Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, şehadet haberi Hatay'da yaşayan ailesine verildi. Şehidin amcasının oğlu Uzman Çavuş Uğur Ekiz de İstanbul'da 2010'da servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olmuştu. Şehidin ablası Gülşah Ekiz'in de Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı öğrenildi.



Afrin şehitlerinde olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, İstanbul Kartal'da uğurlandı son yolculuğuna. Evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin cenaze törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.



Samsun, 2 şehidini uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, polis memurluğunu bırakıp 2015'te Tatvan Komando Taburu'nda göreve başlamıştı. Törene şehit eşi asker kıyafetiyle katıldı. Şehidi 10 binden fazla yurttaş uğurladı.



Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın da Samsun şehitlerinden. Kahraman asker, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yine Suriye'de görev yapmıştı.



Uzman Çavuş Halis Koca'nın Adana'daki evi, bayraklarla donatıldı. Koca, 3 yıldır görev yapıyordu. Şehidin ablası, törene askeri üniforma ile katıldı.



Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu da Afrin şehitlerinden. Şehit için Giresun'un Çamoluk ilçesinde tören yapıldı.



Bu görüntüler de Eskişehir'den. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin cenaze törenine binlerce yurttaş katıldı.



İzmir'de 2 şehidini sonsuzluğa uğurladı. Uzman Çavuş Ali Akdoğan için sokaklar caddeler, Türk bayraklaıryla donatıldı. Akdoğan'ın kardeşi Gökhan Akdoğan'ın da Hakkâri'de sözleşmeli er olarak görev yapıyor.



Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Helikopter kazasında şehit oldu.Babası emekli emniyet müdürüydi. Bornova'da cenaze namazı kılındı.



Pilot Üsteğmen Erdem Mut da kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterindeydi. Üsteğmen Erdem Mut, Malatya'da görev yapıyordu.





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