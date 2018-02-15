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​Afrin konvoyu alkışlarla uğurlandı

"En büyük asker bizim asker" sloganları bugün Bayburt'ta atıldı. 4'üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy, alkışlarla Afrin'e uğurlandı.

​Afrin konvoyu alkışlarla uğurlandı

Türk askeri bu sloganlarla uğurlandı Afrin'e. Etraf gelincik tarlasına döndü. 

Bayburt 4'üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı önünde operaysona katılacak askerler için tören yapıldı.

Askerlerin  sevk edileceği haberini duyan  Bayburtlular Türk bayraklarıyla kışlanın önünde toplandı.

Mehmetçikler, sevgi gösterileri arasında yola çıktı. Törene 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş da katıldı.  

Vatandaşlar, şehrin çıkışına kadar araçları ile konvoya eşlik etti.



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #afrin #Bayburt
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