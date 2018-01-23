Türk Ordusu'nun PKK/PYD'nin Akdeniz'e çıkış kapısına darbe vuran Zeytin Dalı Harekatı'nda istihbarat çalışmaları da büyük bir başarıyla yürütüldü. Yaklaşık 1 yıldır planlaması yapılan harekatta kılı kırk yaran bir çalışma yapıldı. İşte Zeytin Dalı Harekatı'nın görünmeyen yüzü

1 yıla yakın süre planlaması yapıldı. Afrin içinden önemli istihbaratlar toplandı. İstihbarat adeta kılı kırk yardı.



Türk Ordusu, Afrin Harekatıyla PKK/PYD'nin Akdeniz ve Karadeniz'e çıkış kapısına büyük darbe vurdu. Harekatın ilk gününde PKK/PYD hedefleri yüzde 95,57 isabetle vurulmuştu. Türk jetlerinin isabet oranının yüksek olması istihbarat çalışmasının başarısını da ortaya koydu.



Ulusal Kanal'ın istihbarat kaynaklarından edindiği bilgilere göre, son 1 yıldır kılı kırk yapan bir çalışma yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve askeri istihbarat sahada hedefleri bir bir tespit etti. Askeri harekat yalnızca sınır bölgesinden değil, bizzat harekat bölgesi olan Afrin içinden sağlanan bilgilerle yönlendirildi. Bu noktada Türk istihbaratı Afrin'in kritik noktalarına yerleşti.



Operasyona ilişkin geçilen fotoğraflarda da bu görülüyor. Afrin ilçe merkezinde çekilen bir fotoğrafta önde bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı var. Arka planda ise Türk uçaklarınca vurulmuş bir bölgedeki patlama dumanı yer alıyor. Fotoğrafı değerlendiren askeri yetkililer, amacın terör örgütüne “bizzat içeriden izliyoruz” mesajı verildiğini belirtiyor.



Türk istihbaratı, terör örgütü YPG'nin haberleşme sistemini de büyük oranda çözdü. Buradan elde edilen veriler anında sahada operasyon yapan birliklere ve operasyon merkezine aktarılıyor. Bu bilgilerin özellikle hareketli hedefler açısından önemli olduğu belirtiliyor. Uçaksavar yüklü kamyonetlerin yer değiştirmesi durumunda boşa atış yapılmadığı kaydediliyor.



PYD/YPG'nin uluslararası kamuoyunda kara propaganda yapmasını engellemek açısından da istihbarat çalışmaları önem taşıyor. Bu kapsamda hedefler hassas olarak belirleniyor, vurulmadan önce raporlaştırılıyor. Kritik hedeflere atış yapıldıktan sonra da verilen hasar ve sivillere zarar gelip gelmediği hem havadan hem de bizzat merkezden izleniyor. Veriler, fotoğraflanıp raporlaştırılıyor.



Harekatın ilk gününde 113 hedeften 108'i vurulmuştu. Kaynaklar vurulmayan hedeflerin isabet ettirememek anlamına gelmediğini vurguluyor. Bazı hedeflerin hareket ettiğini belirten kaynaklara göre, bu hedeflerin sabit hale gelmesi beklendi.



HABER: ÜNSAL ERGEL

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