Afrin'de kantonları dağıtma harekâtı dört koldan sürüyor. Kritik tepeler, TSK tarafından ele geçiriliyor. TSK destekli ÖSO kuvveleri, 30 kilometre derinliğe ulaşmak için hızla ilerliyor. Bu arada sadece Afrin değil Amerika askerlerinin bulunduğu Fırat'ın doğusunda da PYD/PKK'ya ikmal üsleri de vuruluyor

Terör örgütü PYD/PKK Afrin'de kıskaçta. Karadan topçu birlikleri havadan Türk jetleri teröristlere nefes aldırmıyor. Harekâtın sıcak noktası Afrin olsa da Fırat'ın doğusu da hedefte. Amerika'nın terör örgütü PYD/PKK'ya ikmal noktaları da birer birer vuruluyor.



Türkiye'nin "Fırat'ın doğusuna geçmeyin" uyarılarına rağmen Amerika PYD'yi Münbiç'e yerleştirmişti. Terör örgütü, Fırat Kalkanı bölgesinin güneyinden Afrin'e ulaşmaya çalışsa da El Bab'ın alınmasıyla bu hedef kısa vadede berteraf edilmişti.



Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör örgütü PKK/PYD Menbiç'e yığınak yapmaya başladı. TSK bu riski engellemek için Menbiç'e ağır silah ve mühimmat yollarını bombalıyor. Amerikan silahları terör yuvalarında imha ediliyor.



Sadece askeri değil Ankara'nın diplomatik adımları da var. Diplomatik girişimlerin öncelikli hedefleri ise "ikinci Kandil" olarak bilinen Sincar ve Şengal dağı. Irak'ın kuzeyinde kalan bölgeye Amerika ağır silah ve mühimmat depolamış durumda.



Zeytin Dalı Harekâtı başlar başlamaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti dikkat çekmişti. Çavuşoğlu, Bağdat ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalarda temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Dışişleri Bakanı, "Irak ile Sincar operasyonunu konuştuk" dedi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarına göre Bağdat da terör hedeflerine yönelik ortak harakata sıcak bakıyor. Merkezi hükümet Sincar bölgesinde de Suriye sınırlarının güvenliğini kontrol altına alacak. PYD/PKK'nın geçiş güzergahı olarak kullandığı noktalarda engelleme yapılacak. İhtiyaç olduğu takdir de Türkiye de Irak'a destek verecek.



ulusal.com.tr