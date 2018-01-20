Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıkladı.



"HAYIRLI OLSUN"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Kızılcahamam'daki kampına katılan Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmesini Twitter'dan paylaştı.



Yalçın, şunları kaydetti:



"Toplantı sırasında Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı haberini alan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk sözleri 'Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin.' şeklinde olmuştur."



YILDIRIM İLE BAHÇELİ GÖRÜŞECEK



Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bugün Ankara'da görüşeceği bildirildi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Bahçeli'yi kabul edecek.



Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bugün Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vurulmuştu. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapılmıştı.



ulusal.com.tr