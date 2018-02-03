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Afrin operasyonuna destek! İşçiler fazla mesaiyle mühimmat yapıyor

Kırıkkale'de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan işçiler, Afrin operasyonuna destek için fazla mesai uygulaması başlattı. Millî mühimmat üreten işçiler "Cephe gerisi bize emanet" diyor

Türk ordusu, terör örgütü PKK'yı milli mühimmatlarla vuruyor. Hedefler şaşmıyor, yerin altı üstü bombalanıyor.

İşte o mühimmatlardan bazıları Kırıkkale'deki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKEK) üretiliyor.

Afrin operasyonunda  sığınak delici mühimmat ile 40 kilometre menzilli obüs mermisi yoğun olarak kullanılıyor. Bu mühimmatları yapan işçiler, askerlere destek olmak için mesailerini uzattı.

İşçiler, hergün 1 saat fazla çalışıyor.

Bir yandan elleri işliyor, diğer yandan Mehmetçik için daha fazla ne yapabiliriz onu düşünüyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #kırıkkale
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