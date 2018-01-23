Mehmetçik'in başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna Türkiye'deki Suriyeliler de destek verdi. Aydın'daki Suriyeliler, değişik milletlerden üniversite öğrencileri gönüllü askerlik için Aydın Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Aydın'daki Suriyeliler, Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Zeytin Dalı operasyonuna destek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile Aydın Askerlik Şubesi'ne gelen grup, Afrin'e gitmek için gönüllü askerlik dilekçesi verdi.



Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, desteğin fazla olduğunu söyledi.



Afrin'de vatan savaşı vermekte olan Mehmetçik için dua da edildi.



Duaların ardından Afrin'de gönüllü askerlik yapmak için doldurulan dilekçeler Aydın Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.







HABER - KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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