Emin adımlarla Afrin'i terör örgütünden temizlemek için mücadele eden Türk ordusu 3 köyü daha terörden arındırdı. Zeytin Dalı Harekâtı'nda 31 günde 1641 terörist etkisiz hale getirildi

3 köy daha temizlendi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641'e yükseldi.



Mehmetçik kararlı, emin adımlarla Afrin'de terör örgütünün üzerine yürüyor. İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri de terörden arındırıldı. Teröristlerden temizlenen yerleşim yeri ve stratejik nokta sayısı 66'ya ulaştı.



Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD, silahları ile kaçmaya çalışıyor. Ancak Türk ordusu buna izin vermiyor.



Raco Dağı bölgesi, Şeyh Horoz ve Darmık'da yerleri tespit edilen terör yuvaları bir bir ateş altına alınıyor.



Hatay ve Kilis sınırında konuşlu milli fırtına obüsleri ve çoklu roketatarlar ile bombalanıyor.



Cinderes'te yoğun çatışmalar sürüyor. Asker bölgede sivillerin zarar görmemesi için adım adım ilerliyor. Terör örgütünün Türk ordusunun bu kararlılığı karşısında Cinderesi gözden çıkardığı ve bölgeyi terk etmeye çalışığı belirtiliyor.



TSK tarafından şu açıklama yapıldı:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641 olmuştur.



Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."



ulusal.com.tr