İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
'Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak'
'Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak'
TEM’de zincirleme kaza! Yaralılar var
TEM’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Afrin şehidi 9 asker, Tatvan'dan uğurlanmıştı

Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan 12 askerden 9'unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı.

Afrin şehidi 9 asker, Tatvan'dan uğurlanmıştı

25 Ocak tarihinde, şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası'ndan törenle uğurlanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, dün, ikisi kırıma uğrayan helikopterde, 10'u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken, askerlerden 9'unun Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Şehit askerler Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 208 komando, 25 Ocak günü ailelerinin de katıldığı törenle bölgeye uğurlanmıştı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindeki askeri yetkililerle birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarı dileklerinde bulundu. Törende, 208 komando için kurbanlar kesilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #afrin #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.