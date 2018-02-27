banner972
İstanbul metrosunda korkunç kaza
İstanbul metrosunda korkunç kaza
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
TGB’nin
TGB’nin "İncirlik Çuval Davası" ertelendi

Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti yerine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtında PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyeti yerine getirildi.

Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti yerine getirildi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, şehidin vasiyetinin isminin açıklanmasını istemediği hayırseverler tarafından yerine getirildiğini söyledi. 

Vasiyetten herkesin etkilendiğinin altını çizen Ürkmezer, şunları söyledi: 

"Bu çerçevede aileye o evi kazandırmak için bize ulaştılar. Bize aracılık görevi verildi. Bizde aracılık görevini geçtiğimiz hafta içerisinde tamamladık. Kaymakam ve belediye başkanı olarak ailenin sürekli yanındayız. O aile bize şehidimizin emaneti. Bütün vatan evlatlarına emaneti. Geçtiğimiz hafta içerisinde evi aileye teslim ettik, tapuda da işlem tamamlandı. Bu süreci sadece bizler değil, devlet büyüklerimizde yakından takip etti. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla bu bilgileri paylaştık, onlar da yakından takip ettiler."

HAYIRSEVERLER KİMLİKLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Vatandaşların imkânları doğrultusunda destek olduğunu aktaran Ürkmezer, "Şehidimizin bu vasiyetini hayırsever insanlarımız hiçbir şey beklemeden yerine getirdi. Kimliklerinin de açıklanmasını istemediler. Şehidimize sahip çıkmanın, Afrin operasyonuna destek olmanın bir göstergesi olarak bu iyilikte bulundular. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Ürkmezer, ailenin istediği zaman taşınma imkânına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ömer Bilal Akpınar #afrin #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #suriye #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.