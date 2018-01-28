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Afrin şehitleri Fatih Mehmethan ve Ali Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de devam eden başarılı operasyonlarda şehit olan vatan evlatları memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandılar. Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan İstanbul'da, uzman çavuş Ali Gümüş ise Mersin'de ebediyete uğurlandı.

Afrin şehitleri Fatih Mehmethan ve Ali Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

Cesurca vatan için çarpıştılar, kahraman gibi son yolculuklarına uğurlandılar. Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan ve uzman çavuş Ali Gümüş Afrin'de şehit oldu. 

Törenlerden ilk İstanbul'daydı... Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Eşi, şehidini asker kıyafetiyle karşıladı.

Astsubay Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kahraman askerin naaşı dualar eşliğinde Kocatepe Şehitliği'ne defnedildi.

Uzman çavuş Ali Gümüş de Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmış, silah arkadaşlarıyla PKK'lılara büyük darbe indirilmesinde rol almıştı.

Şehit, Mersin'in Mut ilçesi nufüsuna kayıtlıydı. Gümüş, Kayseri'deki komando timindeydi, görev için Suriye'ye gönderilmişti.

Uzman Çavuş Gümüş, düzenlenen törenin ardından Mut ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Afrin şehitleri
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