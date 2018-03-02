Mehmetçik'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen teröristler, Afrin'de gizlendikleri tünelden, güvenlik güçlerine saldırdı. Olayda şehit olan 8 kahraman bugün son yolculuklarına uğrulandı.

Törenlere 10 binden fazla yurttaş katıldı. Kahraman askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.



Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel, Kastamonuluydu. İnebolu ilçesi Dibek köyüne defnedildi. Ailesi evine Türk bayrakları astı.







Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, memleketi Konya’ya uğurlandı. 2015 yılında astsubay olarak göreve başlayan Koç, daha önce de Diyarbakır Lice'de geçici görevde bulunmuştu.







Eskişehir'de de tören vardı. Uzman Çavuş Recep Çetin baba ocağındna helallik alındıktan sonra defnedildi. Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapıyordu.







Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol da geçen hafta ailesini ziyaret etmişti. Isprata'da ebediyete uğurlandı. Şehidin kardeşi İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenazeye katıldı. Törene 10 bin kişi katıldı.







Jandarma Astsubay Uğur Palancı İzmir'de uğurlandı son yolculuğuna. Şehidin babası ise emekli polis memuruydu. Mardin nüfusuna kayıtlı olan Palancı için Gaziemir'deki Gülhane Camii'nde askeri tören düzenlendi.







Van'da Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in törenine 10 binden fazla yurttaş katıldı. Baba Zeynel Çevik, gerekirse kendisini de Afrine giderek şehit olacağını söyledi.







Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek Aydın Nazilli'de uğurlandı. Şehidin kardeşi Nimet Dinek ile nişanlısı Huriye Alaca törende askeri üniforma giydi.







Bu görüntüler de Hatay'dan... Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.





