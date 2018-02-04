Onlar, vatan bölünmesin, teröristler sivilleri katletmesin diye Afrin'e girmişlerdi. Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için Amerika'nın koruyup kolladığı terör örgütü PKK ile çarpıştılar. Hainlerin Afrin, Hakkari^ve Kilis'te düzenlediği saldırlarda şehit oldular. Türk milleti, evlatlarını kahraman gibi karşıladı, Türk bayraklarıyla sonsuzluğa uğurladı.

Elazığ, Isparta, Niğde, Hatay ve daha birçok ilde kahraman askerler ebediyete uğurlandı. Hakkâri, Kilis ve Afrin'de ABD'nin verdiği silahlar nedeniyle şehit oldular... Memleketlerinde Türk bayraklarıyla karşılandılar.



Uzman Çavuş Ali Yılmaz Bitlis'te görev yapıyordu. PKK'nın Türk tankına yaptığı saldırı da şehit oldu. Isparta'da tören yapıldı. Tabutunun üzerine mavi beresi kondu.



Suriye'de çıkan çatışmada ise Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit olmuştu. Uzman Çavuş, Tunceli 4'üncü Komando Tabur Komutanlığı'nda görevliydi. Şehidin naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.



Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, PKK'lıların Hakkâri'de üs bölgesine yaptığı saldırıda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Akagündüz, Niğde'de defnedildi.



PKK'lılar, Afrin'den Kilis'teki karakola da roketli saldırı düzenlemişti. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşleri ağabeylerinin şapka ve montunu giydi. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.







ulusal.com.tr



