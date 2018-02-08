Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimiz ebediyete uğurlandı. Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan Kilis'te, Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ise Karabük'te defnedildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.



Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda da görev almıştı. Yaralanmış tekrar operasyona gitmişti.



En son Afrin'de görev aldı. Operasyon sırasında teröristlerin saldırısında şehit oldu.



Kilis Yılanca Köyünde cenaze namazı kılındı. Törende aileyi şehit yakınları teselli etti. PKK'ya tepki sesleri yükseldi.



Şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.



Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar da Afrin'de şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki babaocağına götürüldü, helallik alındı.



Kent Meydanı'nda tören yapıldı. Afyonkarahisarlı olan şehit vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Safranbolu'da sonsuzluğa uğurlandı.



Şehidin eşi de Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yapıyor.



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