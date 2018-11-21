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Afrin ve Bab'da 20 çete lideri yakalandı

Özgür Suriye Ordusu, çete faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Afrin'de başlattıkları operasyonu El Bab, Azez ve Cerablus'a kaydırdı. Meclis kararlarına uymayan gruplar baskı altına alındı. Afrin ve Bab'da ise çetecilik faaliyeti yürüten 3 çete lideri yakalandı.

Afrin ve Bab'da 20 çete lideri yakalandı

El Bab, Azez ve Cerablus'ta hırsızlık, gasp ve çete faaliyetlerine katılanlara yönelik operasyon başlatıldı. 3  bölgede suç işlediği tespit edilen silahlı gruplar etkisiz hale getirildi.

Çete gruplarının çoğunun çatışmaya girmeden ÖSO mensuplarına teslim olduğu bildirildi. Cerablus kasabası kuşatma altına alındı ve şu ana kadar 20 çete lideri ve unsurları yakalandı.

Şahısların hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

Afrin ve Bab'da da sivil halka rahatsızlık veren çetelerle mücadele başlatılmıştı. 3 çete lideri ve üyeleri  direniş göstermeksizin ÖSO'ya teslim oldu. 

Çete üyelerinin ellerinden tüfekler, roketatarlar ve araçlar alındı. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #afrin #el bab #çete #öso
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