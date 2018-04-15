Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yer altı karargahı bulundu.

Amerika'nın yarattığı imkanlarla Suriye'nin kuzeyini köstebek yuvasına çevirdiler.



Terör örgütü PKK/PYD'ye Afrin'de kazdıkları sığınaklara gömen Türk ordusu, bölgede yeni bir karargah buldu.







Yerin altında yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yer altı karargahı ortaya çıkarıldı.







Amerika'nın gönderdiği iş makineleri ile kazılarak hazırlanan yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri, çam ormanıyla kaplı.



Yer altı karargahı, ormanın içinde ağaçlar nedeniyle insansız hava araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip.



Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor.







Farklı yönlere devam eden 4 metre genişlik ve 5 metre yükseklikte 3 büyük koridor daha bulunuyor. Her bir koridorların uzunluğu 100-120 metre arasında değişiyor.



Koridorların sonunda konferans salonları, onlarca oda, banyo, tuvalet ve acil çıkış noktaları gibi, toplamda yaklaşık bin teröristi aynı anda barındıracak büyüklükte alan dikkat çekiyor.







Özel iş makineleriyle kazılarak yapılan yer altı karargahının çok sayıda sütun ve 1 metreden kalın duvarlarla güçlendirilerek inşa edildiği göze çarpıyor.



ulusal.com.tr