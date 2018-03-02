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Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimizin çamurlu botları hafızalara kazındı.

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi.

Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi kurtarıldı.

Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatın da katıldığı operasyonlardan dikkat çeken görüntüler geliyor.

Son gelen fotoğraf ise adeta hafızalara kazındı.

TGRT Haber'de yer alan görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları Mehmetçiğin zor şartlarda verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.



ulusal.com.tr

 

Etiketler; #afrin #Türk Silahlı Kuvvetleri #zeytin dalı harekatı
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