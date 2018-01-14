banner965
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
"2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır"
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler

Afrin’e operasyon ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Türkiye’nin, PKK/PYD’nin işgali altında olan Afrin’e önümüzdeki günlerde operasyon yapacağını söyledi. Fırat Kalkanı ile başlayan terörden arındırma operasyonunun Afrin’le devam edeceğini belirten Erdoğan “Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir” dedi.

Afrin’e operasyon ne zaman başlayacak?

Afrin’e operasyon için önümüzdeki günleri işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK/PYD’nin kontrol ettiği Afrin’e bir kez daha operasyon mesajı verdi. Ancak bu kez “Önümüzdeki günler” vurgusu yaptı.

AKP Tokat İl Kongresinde konuşan Erdoğan, operasyonun zamanlamasına ilişkin PYD’nin tacizlerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre binasına girmeden önce ise dışarıda bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye verdiği desteğe değindi, CHP’ye tepki gösterdi.

Erdoğan’ın hedefinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen de vardı.

 
ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #tayyip erdoğan #pkk #pyd #afrin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Fazıl Say İzmirli sanatseverlerle buluşacak
Sonraki Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki Silahlı İnsansız Hava Aracı sayısını arttırıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.