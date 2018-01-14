Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Türkiye’nin, PKK/PYD’nin işgali altında olan Afrin’e önümüzdeki günlerde operasyon yapacağını söyledi. Fırat Kalkanı ile başlayan terörden arındırma operasyonunun Afrin’le devam edeceğini belirten Erdoğan “Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir” dedi.

Afrin’e operasyon için önümüzdeki günleri işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK/PYD’nin kontrol ettiği Afrin’e bir kez daha operasyon mesajı verdi. Ancak bu kez “Önümüzdeki günler” vurgusu yaptı.



AKP Tokat İl Kongresinde konuşan Erdoğan, operasyonun zamanlamasına ilişkin PYD’nin tacizlerine dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre binasına girmeden önce ise dışarıda bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye verdiği desteğe değindi, CHP’ye tepki gösterdi.



Erdoğan’ın hedefinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen de vardı.





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