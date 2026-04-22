Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 540 milyonluk vurgun ağı çökertildi

Afyonkarahisar Sandıklı merkezli beş ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 540 milyon liralık işlem hacmine sahip suç ağı çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan yedi şüpheliden beşi tutuklanırken, şahısların banka hesaplarına ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 540 milyon lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis çetesine yönelik beş farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sandıklı merkezli adli süreç çerçevesinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan dev suç ağı deşifre edildi. Yaklaşık 540 milyon liralık finansal işlem hacmini yöneten çeteye yönelik düğmeye basan güvenlik güçleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Beş ildeki şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, sim kartı ve banka kartı ele geçirildi. Arama faaliyetlerinin ardından ekipler, soruşturmaya konu olan şüphelilerin banka hesaplarının tamamına el koydu.

Soruşturma çerçevesinde toplam 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve bu şahıslardan yedi tanesi düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilen altı kişiden beşi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Güvenlik güçlerinin çeteye yönelik başlattığı adli süreç devam ediyor.

