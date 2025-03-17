Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, geçmişte terör örgütleriyle bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İscehisar ilçesinde sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, DEAŞ’a üyelikle bağlantılı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yasal işlemler için ilgili birimlere sevk edilerek, sınır dışı edilmek üzere gerekli adımlar atıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı