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Ağbaba'dan taşeron çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, getirin bu tasarıyı taşerona kadro meselesini bir saatte Meclis'ten geçirelim." dedi.

Ağbaba'dan taşeron çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilere kadro düzenlemesine ilişkin, "Hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, getirin bu tasarıyı taşerona kadro meselesini bir saatte Meclis'ten geçirelim." dedi.

Ağbaba, Malatya'daki çalışma ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, taşeron konusunun ülkenin en önemli meselesi olduğunu belirtti.

Tüm taşeron çalışanlarının kadro alması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, "Meclise gelsin bir saatte bu taşeron meselesini çözeriz. Hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, getirin bu tasarıyı taşerona kadro meselesini bir saatte Meclis'ten geçirelim." diye konuştu.

Ağbaba, "Şimdi taşeron neden Kanun Hükmünde Kararname ile kaçırılarak çıkarılmak isteniyor? Taşeronun yargı yolunu kapatmak istiyorlar. Tahmin ediyoruz ki '900 bin kişiye kadro verilecek' denildi ama bu sayı azalacak. Bununla ilgili hükümet yargı yolunu kapatarak taşeronu mağdur etmeye çalışıyor. Bunun esas anlamı budur." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp
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