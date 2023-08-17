Ağır yaralı polis memuru şehit oldu

2 Temmuz tarihinde Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu kaza meydana gelmişti.

Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, kazada ağır yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Yusuf Çağatay Sanalp'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğunu belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ayyıldız'ın taziye mesajı yayımlandı. Erol Ayyıldız mesajında, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.