çişleri Bakanlığından, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucu ilçenin Ağrı Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonun hava destekli gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."