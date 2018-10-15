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Ağrı'da mayınlı tuzak: 1 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu yaralanan bir asker, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Ağrı'da mayınlı tuzak: 1 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu yaralanan bir asker, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Kızılkaya köyü civarında arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayının patlamasıyla ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine nakledilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #mayın #tuzak
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