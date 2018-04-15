Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Pampal'ın naaşı, askeri törenin ardından memleketi Yozgat'a gönderildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın cenazesi, askeri törenle memleketi Yozgat'a uğurlandı.



Ağrı Dağı kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta şehit düşen Pampal için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.



Pampal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından askeri uçakla memleketi Yozgat'a gönderildi.



Törene şehidin eşi Merve ve 2 yaşındaki kızı Elif Pampal, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Vali Yardımcısı Ejder Demir, AKP İl Başkanı Abbas Aydın, kurum amirleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.