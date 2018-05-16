Teröristlerce kullanılan sığınakta bir keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası ve çeşitli mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta bir keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası ve çeşitli mühimmat ele geçirildiği bildirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.



Terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak ve barınaklara yönelik yapılan arama faaliyetlerinde bir sığınağın tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Dün başlayıp bugün süren operasyonda tespit edilen bir sığınakta, bir 7,62 mm keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası, 2 bin 460 PKM makineli tüfeğe ait fişek, 79 uçak savar silahına ait fişek, bir akü, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir."