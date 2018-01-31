Son dakika haberine göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (22), Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.



AA'nın haberine göre, yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.



Şehit Onbaşı Aydar'ın baba evinde yas var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (22), Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Şehidin, ilçeye bağlı Demirli Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, babası İsmail Aydar'a bilgi verdi.



Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Eve gelen şehidin yakınları sinir krizi geçiren Aydar ailesinin acısını paylaştı.



Altı kardeşli mevsimlik tarım işçisi aileye mensup şehidin, bir yıllık evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada Ali Aydar'ın ailesiyle en son bugün telefonla görüştüğü öğrenildi. Aydar'ın kardeşi Abdullah'ın da 10 gün sonra askere gideceği belirtildi.



Şehidin cenazesi yarın Demirli Mahallesi'nde defnedilecek.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit olmuş, bir uzman çavuş yaralanmıştı.