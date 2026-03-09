Ağrı merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 3.5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırma ve incelemelerde şüphelilerin izlediği yöntem deşifre edildi. Ağrı genelinde faaliyet gösteren zanlıların, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla banka hesapları temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, elde ettikleri bu banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin ödeme panellerine tanımladıkları tespit edildi.

9 İLDE 57 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen teknik takip ve dinleme çalışmaları neticesinde, yasa dışı bahis ve para aklama suçlarına iştirak ettiği saptanan 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri; Ağrı, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 67 zanlı gözaltına alınırken, firari durumdaki 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait mermiler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MASAK raporlarındaki tespitlere göre, zanlıların yasa dışı yollarla elde edilen yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira tutarındaki suç gelirinin aklanmasına aracılık ettikleri saptandı.

BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17/2 maddesinde yer alan gecikmesinde sakınca bulunan hal hükmü uyarınca harekete geçti. Bu kapsamda 70 kişinin; Türkiye'de faaliyet gösteren 36 mevduat bankasında, 9 katılım bankasında, 59 elektronik ödeme kuruluşunda ve 58 kripto varlık hizmet sağlayıcısında bulunan tüm hesaplarına el konuldu.

Ayrıca, 2 şüphelinin söz konusu suç geliriyle elde ettiği belirlenen 3 aracına da el konulma işlemi uygulandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.