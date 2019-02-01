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Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan mı çıktı? Başsavcılıktan açıklama

Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı iddialarına yönelik Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde görülen Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı iddiaları tamamıyla gerçek dışı ve asılsız olup, kurumumuz olağan şekilde faaliyetlerine devam etmektedir" denildi

Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan mı çıktı? Başsavcılıktan açıklama

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 2019 tarihinde çeşitli sosyal medya sitelerinde Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda isyan çıktığı şeklinde bilgilerinin paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal paylaşım sitelerinde görülen Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı iddiaları tamamıyla gerçek dışı ve asılsız olup, kurumumuz olağan şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Yapılan bu tür paylaşımlar kurumumuzu yıpratmaya yöneliktir, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."

Etiketler; #ağrı #patnos #isyan
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