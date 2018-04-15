Ağrı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş Sakarya'da, Uzman Çavuş Dursun Pampal ise memleketi Yozgat'ta defnedildi.

Ağrı'da PKK'lıların saldırısında şehit olan 2 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.



Sakarya'da şehit töreni vardı... Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, Karasu ilçesinde babaocağına gönderildi.



Törende şehidi annesi Müzeyyen Baş ile emekli polis olan babası metanetlerini korudu.



Törenin ardından şehit mahalle mezarlığına defnedildi.



Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal için ise memleketi Yozgat tören düzenlendi.



Sarıkaya ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçük Çalağıl köyünde toprağa verildi.







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