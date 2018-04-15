İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş

Ağrı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Ağrı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş Sakarya'da, Uzman Çavuş Dursun Pampal ise memleketi Yozgat'ta defnedildi.

Ağrı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Ağrı'da PKK'lıların saldırısında şehit olan 2 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Sakarya'da şehit töreni vardı... Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, Karasu ilçesinde babaocağına gönderildi.

Törende şehidi annesi Müzeyyen Baş ile emekli polis olan babası metanetlerini korudu.

Törenin ardından şehit mahalle mezarlığına defnedildi. 

Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal için ise memleketi Yozgat tören düzenlendi.

Sarıkaya ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçük Çalağıl köyünde toprağa verildi.



ulusal.com.tr



 

Etiketler; #ağrı #sakarya #Yozgat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.