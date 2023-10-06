Ağrı'da 2 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

PKK'lılar dört koldan sıkıştırıldı. Yurt içinde ve dışında terör örgütü mensuplarına fırsat verilmiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Berezer bölgesine operasyon düzenlendi.

SİHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katılımıyla operasyon düğmesine basıldı.

Komandolar ile teröristler arasında yakın mesafede çatışma çıktı. 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonda bir ayrıntı da dikkat çekti. Ankara'daki terör saldırısında aracı PKK'lılar tarafından Kayseri'de gasbedildikten sonra öldürülen veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın adı operasyonda kullanılan bombanın üzerine yazıldı.