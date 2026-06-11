Ağrı'daki Irmak öğretmenin sır ölümünde görevden uzaklaştırma kararı çıktı!

Baskı kurarak genç öğretmeni ölüme sürüklemekle suçlanan Karakazan İlkokulu Müdürü Melahat İleri görevinden uzaklaştırıldı.

OKUL SERVİSİNDEKİ TARTIŞMA VE GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre, hayatını kaybeden Irmak Ayşe Koparan ile Okul Müdürü Melahat İleri arasında 17 Nisan 2026 tarihinde okul servisinde bir tartışma çıktı. Yaşanan bu tartışmada taraflar arasında fiziksel temas gerçekleştiği ve okul müdürünün darp raporu alarak emniyete ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan bu idari ve adli gelişmelerin ardından aynı gün Ayşe öğretmenin okulundaki geçici görevlendirmesi sonlandırılarak, asli görev yeri olan Soğanlıtepe İlkokulu'na geri gönderildiği ortaya çıktı.

MÜDÜR İLERİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Uyguladığı idari baskı ve mobbing ile öğretmeni intihara sürüklediği öne sürülen okul müdürü Melahat İleri, olay sonrası gözaltına alınarak sorgulandı. İleri'nin emniyetteki ifadesinde, görev yeri değişikliği ve görevlendirme iptali konusunda kendisinin tek başına karar verme yetkisinin bulunmadığını savunduğu öğrenildi. Okul müdürü Melahat İleri, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

BAKAN TEKİN: "İHMALİ OLAN KİM OLURSA OLSUN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 yaşındaki sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümüne ilişkin çok net bir açıklama yaptı. Teftiş Kurulu'nun süreci başlattığını duyuran Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacak."