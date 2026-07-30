Ağustos 2026 askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet MSB sorgulama ekranı

Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet sistemi ile askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan sonuç duyurusunda; "Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Yeniden sınıflandırma yapılmayacak

Daha önce yayımlanan "Ağustos 2026 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu"nda yer alan detaylara göre:

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

Birliklere teslim olma tarihleri ve sevk takvimi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan sevk takviminde "Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde" silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine katılacakları tarihler şu şekilde açıklandı:

Yedek subay, yedek astsubay adayları ve 1. grup erler: 6 Ağustos 2026

2. grup erler: 3 Eylül 2026

3. grup erler: 1 Ekim 2026