Çanakkale Boğazı'nda 66 yıl önce İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak battı Dumlupınar Denizaltısı. 81 denizcimiz şehit oldu.
81 şehit denizcinin öyküsü, 66 yıl sonra "Ah Bir Ataş Ver" adlı kısa filmle dünya izleyicisine ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteklediği filmi 23 yaşındaki yönetmen Gökhan Kaya.
İnciraltı Deniz Müzesi'nde çekimi tamamlanan film, Norveç'teki Ringerike Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü aldı.
Portekiz, İngiltere, Ermenistan, Nepal, Kıbrıs ve Rusya'daki festivallerde finalist olan film, ABD, Fransa ve Almanya'da da temsil hakkı kazandı.
İnternet prömiyeri 27 Temmuz'da yapılan kısa filme, dijital platformlardan erişim sağlandı ve "Ah Bir Ataş Ver" dünya seyircisiyle buluştu.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.