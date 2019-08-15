Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizcinin öyküsü "Ah Bir Ataş Ver" adlı kısa filmle dijital platformda dünya izleyicisi ile buluştu. Film cep telefonu ve tabletlerden de izleyebiliyor.





81 şehit denizcinin öyküsü, 66 yıl sonra "Ah Bir Ataş Ver" adlı kısa filmle dünya izleyicisine ulaştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteklediği filmi 23 yaşındaki yönetmen Gökhan Kaya.



İnciraltı Deniz Müzesi'nde çekimi tamamlanan film, Norveç'teki Ringerike Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü aldı.



Portekiz, İngiltere, Ermenistan, Nepal, Kıbrıs ve Rusya'daki festivallerde finalist olan film, ABD, Fransa ve Almanya'da da temsil hakkı kazandı.



İnternet prömiyeri 27 Temmuz'da yapılan kısa filme, dijital platformlardan erişim sağlandı ve "Ah Bir Ataş Ver" dünya seyircisiyle buluştu.





ulusal.com.tr Çanakkale Boğazı'nda 66 yıl önce İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak battı Dumlupınar Denizaltısı. 81 denizcimiz şehit oldu.81 şehit denizcinin öyküsü, 66 yıl sonra "Ah Bir Ataş Ver" adlı kısa filmle dünya izleyicisine ulaştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteklediği filmi 23 yaşındaki yönetmen Gökhan Kaya.İnciraltı Deniz Müzesi'nde çekimi tamamlanan film, Norveç'teki Ringerike Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü aldı.Portekiz, İngiltere, Ermenistan, Nepal, Kıbrıs ve Rusya'daki festivallerde finalist olan film, ABD, Fransa ve Almanya'da da temsil hakkı kazandı.İnternet prömiyeri 27 Temmuz'da yapılan kısa filme, dijital platformlardan erişim sağlandı ve "Ah Bir Ataş Ver" dünya seyircisiyle buluştu.