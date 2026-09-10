AHBAP Derneği soruşturmasında 5'inci dalga! Tek seferde 500 milyon TL nakit çekilmiş

6 Şubat depremlerinin ardından toplanan 4,3 milyar liralık yardım fonunun usulsüz şekilde kullanıldığı, tek seferde yüz milyonlarca liralık nakit çekimler yapıldığı ve karşılıksız şirket transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. 7 Eylül'de 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 48 şüpheliden işlemleri tamamlanan 45'i sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4,3 MİLYAR TL BAĞIŞ VE 500 MİLYON TL'LİK TEK KALEM NAKİT ÇEKİM

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, bağımsız denetim raporları, MASAK mali hareketleri ve etkin pişmanlık beyanları sonucunda hazırlanan fezlekede şok edici mali usulsüzlükler gün yüzüne çıkarıldı:

6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedeler adına dernek havuzunda 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bu tutarın 4,2 milyar TL'sinin çeşitli harcama kalemleriyle eritildiği kayıtlara geçti.

Toplanan paralardan tam 950 milyon TL'sinin bankalardan fiziki nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL gibi devasa bir meblağ olduğu belgelendi.

29 şirket ile 7 şahıs firmasının hesaplarına hiçbir ticari mal veya hizmet alımı bulunmaksızın toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL aktarıldığı belirlendi.

Nakliye ihalelerinden haksız şahsi kazanç temin edildiği ve kamu kurumlarına sevk edilen kimi yardım malzemelerinin irsaliye ve faturalarda belirtilen miktarlardan çok daha az teslim edildiği saptandı.

KONUT VE OKUL PROJELERİNE TOKİ MERCEĞİ

Toplanan yardımların fiziki yatırımlara dönüştürülme sürecindeki şüpheler üzerine teknik bilirkişi heyeti görevlendirildi:

Toplanan bağışlardan 2 milyar lirayı aşkın kaynağın kalıcı konut ve okul inşası projelerine ayrıldığı beyan edilmesine rağmen, sahada imal edilen yapıların sayısı ve nitelikleri dikkate alındığında harcama faturalarının olağan dışı derecede fahiş olduğu tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ Genel Müdürlüğü uzmanlarından kurulan teknik heyet, inşaat alanlarında yerinde fiziki ve mali denetimler başlattı.

Deprem harcaması adı altında mal ve hizmet temini gerekçesiyle harcanan 1 milyar lirayı aşkın faturanın gerçekliği de incelemeye dahil edildi.

İZMİT'TEKİ DEPOLARDA BEKLETİLEN ÇADIR VE YARDIMLAR DAĞITILACAK

Soruşturma sürecinde lojistik depolara yapılan baskınlarda vicdanları yaralayan bulgulara rastlandı:

Kocaeli İzmit'teki kiralık depolarda depremzedelerin kullanımı için satın alınan ancak afet bölgesine gönderilmeyerek atıl vaziyette bekletilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

Çürümeye terk edilen insani yardım malzemelerinin ivedilikle hak sahibi afetzedelere ulaştırılması için kayyum ve adli birimler koordinasyonunda yasal teslimat süreci başlatıldı.

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen 5'inci dalga baskınlarının ardından adli süreç hızlandı:

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden 48'i emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk sorgularının ardından 3 kişi serbest bırakılırken, aralarında şirket yöneticileri ve dernek görevlilerinin bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorgularının gün boyu sürmesi bekleniyor.