Ahbap Derneği soruşturmasında Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: ''Cezaevine kendi ellerimizle teslim ettik''

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma dosyasında yer alan ifadesinin ayrıntıları netleşti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği sürece ilişkin yetkili makamlara bilgi veren Kırmızıgül, Haluk Levent ile olan geçmiş yıllara dayalı tanışıklığını ve bu dostluğun zorlu dönemlerini aktardı. Mevcut durumdan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Kırmızıgül, yaşananları değerlendirdiği ilk açıklamasında şu sözleri kaydetti: "Ben Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdım. Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Açıklamamda da söylediğim gibi keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır"

"BAZI ALIŞKANLIKLARI KENDİSİNİ ZOR ŞARTLARA SÜRÜKLÜYORDU"

Soruşturma makamlarına verdiği resmi ifadede olayı başından beri takip ettiğini belirten sanatçı, sosyal medya üzerinden de daha önce açık yüreklilikle duygularını paylaştığını hatırlattı. Üzüntüsünü savcılık nezdinde de yineleyen Kırmızıgül, "Soruşturmaya konu olayı biliyorum. Zaten olan bitenle ilgili sosyal medya hesabımdan detaylı bir açıklama yapmıştım. Bu açıklamada duygularımı açık yüreklilikle ifade etmiştim. Bu üzüntümü aynen tekrar ediyorum. Ben Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdım. Yaptığım açıklamadan da anlaşılacağı üzere gençlik zamanlarımdan ve hayat serüveninin başlarındayken beraberdik. O dönem kendisi birtakım sorunlar yaşadı, bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik" ifadelerini kaydetti.

2023 yılında yaşanan deprem felaketindeki sürece odaklanan Kırmızıgül, o dönem kendi imkanlarıyla Adıyaman'a gittiğini ve bölgedeki yardımları bizzat koordine ettiğini anlattı. Çadır dağıtım organizasyonunda yer aldığını fakat derneğe şahsi bir bağış yapmadığını vurgulayan Kırmızıgül, "2023 yılında büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent’in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Ben o dönem kendi imkanlarımla Adıyaman'a gittim. Maddi manevi ciddi bir çaba gösterdim. Bizzat yardımları organize ve koordine ettim. Haluk Levent ile de görüştüm. Derneğin çadırlarının bin 500 adedini gönderdi. Bizzat dağıttık ancak şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda bulunulması için çaba da göstermedim. Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la, gerek kamu kurumlarıyla, gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Açıklamamda da söylediğim gibi keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.