AHBAP Derneği'ne dev operasyon! Bakan Gürlek ayrıntıları açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışların akıbetine ilişkin hazırlanan müfettiş, bilirkişi raporları ve etkin pişmanlık beyanları doğrultusunda 20 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, toplanan 4,3 milyar TL’lik kaynağın 950 milyon TL’sinin nakit çekildiğini, tek seferde 500 milyon TL'lik çekim yapıldığını ve İzmit'teki depolarda dağıtılmayan yüzlerce yardım malzemesinin bekletildiğini duyurdu.

BAKAN GÜRLEK 5'İNCİ DALGA OPERASYONUN AYRINTILARINI DUYURDU

Soruşturmanın kapsamına ve mali hareketlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, depremzedeler için yapılan bağışların kişisel menfaate dönüştürülmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek mali tabloyu paylaştı:

Toplanan ve Harcanan Kaynak: 6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar TL bağış toplandığı, kasadan 4,2 milyar TL çıkış yapıldığı saptandı.

Şüpheli Nakit Çekimler: Toplam 950 milyon TL nakit para çekildiği ve bu işlemlerden yalnızca birinde tek seferde 500 milyon TL nakit çekim yapıldığı belirlendi.

Paravan Şirket İncelemesi: 29 şirket ve 7 şahıs firmasına toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL aktarıldığı; yüklü ödemelerin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımı bulunmadığı, nakliye süreçlerinden rant devşirildiği ve kamuya teslim edilen malzemelerin faturalardan eksik çıktığı tespit edildi.

İZMİT'TEKİ DEPOLARDA YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda İzmit’te bulunan depolarda vahim bir tabloyla karşılaşıldı. Depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanan yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye ürününün sevk edilmeyerek depolarda bekletildiği belirlendi. Söz konusu malzemelerin ihtiyaç sahibi hak sahiplerine ulaştırılması için adli ve idari sürecin derhal başlatıldığı bildirildi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE ŞÜPHELİLERİN TAM LİSTESİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde eş zamanlı icra edilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin isimleri şöyle:

Ahmet Kaptan, Ali Suat Talaş, Ardıl Fırat Yanbak, Aytaç Ağadağ, Aziz Tunç Batm

Bayram Cinoğlu, Bülent Çeçen, Çağlar Göktaş, Cem Altın, Cemil Yeşil

Cengiz Kara, Ceyhun Çetin, Dilek Tokdemir, Emre Yıldırım, Enes Can Tekin

Fatma Şahin İşler, Feriha Çetin Sevinç, Hasan Kurşunoğlu, Hüseyin Tekin, İbrahim Şenel

İbrahim Talha Alkan, İsmail Tugay Güzel, İsmail Ulaş Bardakçı, Kadem Berker Yaşar, Kadir Yaralı

Kamil Zeytinci, Mehmet Karakaya, Mehmet Zeytinci, Mesut Alkan, Mevlüt Sarıbaş

Muhammed Caner Bahadır, Murat Koran, Niyazi Şimşek, Nurican Oktay, Rahim Yurt

Rahmi Akgün, Recep Şarlak, Rıdvan Demir, Selami Demir, Selçuk Aslan

Senar Bahadır, Serdar Bilecen, Songül Tosun, Şefik Fermanoğlu, Şerafettin Tekin

Tarık Altun, Timur Özdemir, Tuncer Şimşek, Ünal Irmak, Vedat Demir

Yasin Mintaş, Yasin Tozlu, Yusuf Esat Erişgen