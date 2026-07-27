AHBAP derneğine kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyım atandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AHBAP derneğine kayyım atandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması dahilinde Ahbap Derneği'nin tüm mal varlıklarının idare yetkisini yönetim kayyımına devretti. Alınan bu kararla birlikte, derneğin taşınmazları, araçları, banka hesapları ve diğer tüm mal varlığı değerleri hukuki mercilerin belirlediği heyetin kontrolüne geçti.

YÖNETİM ARTIK ÜÇ İSİMDE

Mahkeme kararı doğrultusunda, derneğin mal varlığı değerlerinin yönetimi için üç isim görevlendirildi. Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Ahbap Derneği'ne kayyım olarak atandı. Göreve başlayan kayyım heyeti; derneğe ait gayrimenkuller, ulaşım araçları, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer tüm değerlerin yönetiminden bizzat sorumlu olacak. Mahkeme evrakında derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde halihazırda tedbir bulunduğu da vurgulandı.

Soruşturma dosyasında yer alan kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile birlikte yönetim ve denetim kurulunda yer alan bazı üyelerin tutuklu bulunduğu bilgisine yer verildi. Süreç kapsamında tutuklanmayan bazı dernek yöneticileri ve isimler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

FESİH SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Hâkimlik kararında, mal varlıklarına tedbir konulan Ahbap Derneği'nin hukuki varlığını sonlandıracak fesih sürecinin de resmen başlatıldığı kaydedildi. Savcılığın başlattığı bu operasyonun ardından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Ahbap Derneği soruşturmasında Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: ''Cezaevine kendi ellerimizle teslim ettik''Ahbap Derneği soruşturmasında Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: ''Cezaevine kendi ellerimizle teslim ettik''Gündem
Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyanın en çok takip edilen kalecisi Vozinha'nın yeni takımı ve maaşı dudak uçuklattıDünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyanın en çok takip edilen kalecisi Vozinha'nın yeni takımı ve maaşı dudak uçuklattıSpor
Haluk Levent ahbap
Günün Manşetleri
AHBAP derneğine kayyım atandı
Şampiyondan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
11 İlde yasa dışı bahis operasyonu!
Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 11 katına çıktı!
Ticaret Bakanlığı'ndan reklamlarda devrim!
Kastamonu'da sel ve heyelan alarmı!
Filenin Sultanları 2. Kez VNL Şampiyonu Oldu!
Gürsel Tekin'den "paralı figüran" iddialarına sert yanıt
6 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!
Çok Okunanlar
5 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 5 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi!
Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları
BİM'den Salı gününe özel dev indirim! BİM'den Salı gününe özel dev indirim!
Arazi kavgası kanlı bitti! Arazi kavgası kanlı bitti!