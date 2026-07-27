AHBAP derneğine kayyım atandı

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması dahilinde Ahbap Derneği'nin tüm mal varlıklarının idare yetkisini yönetim kayyımına devretti. Alınan bu kararla birlikte, derneğin taşınmazları, araçları, banka hesapları ve diğer tüm mal varlığı değerleri hukuki mercilerin belirlediği heyetin kontrolüne geçti.

YÖNETİM ARTIK ÜÇ İSİMDE

Mahkeme kararı doğrultusunda, derneğin mal varlığı değerlerinin yönetimi için üç isim görevlendirildi. Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Ahbap Derneği'ne kayyım olarak atandı. Göreve başlayan kayyım heyeti; derneğe ait gayrimenkuller, ulaşım araçları, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer tüm değerlerin yönetiminden bizzat sorumlu olacak. Mahkeme evrakında derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde halihazırda tedbir bulunduğu da vurgulandı.

Soruşturma dosyasında yer alan kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile birlikte yönetim ve denetim kurulunda yer alan bazı üyelerin tutuklu bulunduğu bilgisine yer verildi. Süreç kapsamında tutuklanmayan bazı dernek yöneticileri ve isimler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

FESİH SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Hâkimlik kararında, mal varlıklarına tedbir konulan Ahbap Derneği'nin hukuki varlığını sonlandıracak fesih sürecinin de resmen başlatıldığı kaydedildi. Savcılığın başlattığı bu operasyonun ardından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.