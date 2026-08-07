AHBAP Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Fesih süreci resmen başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve açılan fesih davası kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, AHBAP Derneği'nin feshedilmesi talebiyle açılan davada dernek yönetimine kayyum atanmasına karar verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AHBAP Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Fesih süreci resmen başladı
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AHBAP Derneği hakkında daha önce mal varlıklarının yönetimi ve mali denetim amacıyla kayyum görevlendirmesi yapılmıştı. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı son ihtiyati tedbir kararıyla birlikte tedbirin kapsamı genişletilerek derneğin doğrudan yönetimi de kayyum heyetine devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dava dilekçesinde;

Deprem bağışlarının amacı dışında ve usulsüz kullanıldığı,
Dernek kaynaklarının kişisel menfaat ve işlerde değerlendirildiği,
Usulsüz para transferleri, taşınmaz devirleri ve mali raporlarda uyumsuzluklar bulunduğu,
gerekçe gösterilerek Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca derneğin tüm faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılması (fesh edilmesi) talep edildi.

Dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar derneğin faaliyetleri tedbiren durdurulurken, yönetim yetkisi kayyum heyetine verildi.

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